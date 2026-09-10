Президенты ОАЭ и Германии обсудили укрепление сотрудничества в ходе визита главы ОАЭ в Германию

БЕРЛИН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили дальнейшее укрепление многолетних связей между ОАЭ и Германией, а также развитие стратегического партнерства в интересах двух стран.

Переговоры состоялись на вилле Борзиг в Берлине в рамках государственного визита президента ОАЭ в Германию.

Стороны также рассмотрели ряд региональных и международных вопросов, включая усилия по достижению прочного мира на Ближнем Востоке в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Его Высочество отметил, что ОАЭ и Германию связывают давние отношения дружбы и сотрудничества, которые начали складываться еще до образования ОАЭ. По его словам, за более чем 50 лет отношения между двумя странами последовательно развивались, пройдя ряд важных этапов и выйдя на уровень стратегического партнерства.

Президент ОАЭ подчеркнул, что этот путь отражает обоюдное стремление сторон и далее укреплять сотрудничество в интересах обеих стран, содействуя их процветанию и благополучию народов.

Его Высочество высоко оценил роль президента Франка-Вальтера Штайнмайера в развитии отношений между ОАЭ и Германией. Он также отметил вклад немецкой общины в ОАЭ в укрепление связей между народами двух стран и важную роль немецких компаний в развитии двусторонних экономических отношений.

Во встрече приняли участие члены делегации, сопровождающей президента ОАЭ, в том числе заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и высокопоставленных официальных лиц. С немецкой стороны во встрече также приняли участие министры и другие официальные лица.