Президент ОАЭ встретился с председателем Бундестага в ходе государственного визита в Германию

БЕРЛИН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня посетил Бундестаг в рамках государственного визита в Германию.

По прибытии в здание Рейхстага, где располагается Бундестаг, Его Высочество встретила председатель Бундестага Юлия Клекнер в сопровождении ряда депутатов.

Председатель Бундестага и депутаты приветствовали Его Высочество и выразили признательность за визит, отметив, что он отражает прочность отношений между ОАЭ и Германией и обоюдное стремление сторон к дальнейшему развитию двусторонних связей.

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и председатель Бундестага обсудили многолетнее партнерство между двумя странами в различных сферах, уделив особое внимание межпарламентскому сотрудничеству.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Его Высочество отметил общие человеческие ценности, объединяющие ОАЭ и Германию. Они находят отражение в стремлении двух стран содействовать мирному сосуществованию и развивать культурный и интеллектуальный обмен между народами и представителями разных культур.

Его Высочество отметил, что с момента основания ОАЭ страна стремится выстраивать прочные связи и развивать сотрудничество с государствами по всему миру. Он подчеркнул важную роль парламентов в продвижении этих ценностей и создании прочной основы для развития, мира и стабильности.

Его Высочество поблагодарил председателя Бундестага за теплый прием, оказанный ему и сопровождающей делегации в ходе визита.

Президент ОАЭ также оставил запись в книге почетных гостей, отметив, что рад посетить историческое здание парламента. Он подчеркнул заинтересованность ОАЭ в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества как важной составляющей отношений между двумя странами и их народами.

В ходе визита президента ОАЭ сопровождали члены официальной делегации, в том числе председатель Федерального национального совета Сакр Гобаш, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Али бин Хаммад Аль Шамси, министр промышленности и передовых технологий доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, а также другие официальные лица.