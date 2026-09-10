Президент ОАЭ и канцлер Германии присутствовали при запуске Стратегического диалога, объявлении о намерении создать инвестиционный совет и подписании соглашений

БЕРЛИН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и канцлер Германии Фридрих Мерц присутствовали при объявлении ряда соглашений, меморандумов о взаимопонимании и писем о намерениях, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в ряде приоритетных областей.
Объявление состоялось в рамках государственного визита Его Высочества в Германию.
Документы направлены на укрепление долгосрочного партнерства между ОАЭ и Германией и расширение сотрудничества в рамках стратегического партнерства, в частности в сферах экономического развития, передовых технологий и энергетики.
В число объявленных соглашений, меморандумов и писем о намерениях вошли:
1. Совместная декларация о намерении создать Инвестиционный совет ОАЭ и Германии.
2. Декларация о запуске Стратегического диалога.
3. Меморандум о договоренностях в сфере воздушного транспорта и правах национальных авиаперевозчиков ОАЭ на выполнение рейсов в аэропорт Берлина.
4. Договоренность о сотрудничестве в разработке международной инициативы по упрощению пассажирских процедур.
5. Письмо о намерениях относительно изучения возможных рамок сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
6. Совместная декларация о намерении продолжить расширение сотрудничества в сфере энергетики.
7. Совместная декларация о намерении инвестировать в центры обработки данных в Германии.
8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе со всеми формами преступности.
9. Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
10. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
11. Проект письма о намерениях по налаживанию сотрудничества в области хранения данных и информационных систем.
12. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры.
От имени ОАЭ документами обменялись председатель Федерального управления по вопросам идентификации, гражданства, таможни и безопасности портов Али бин Хаммад Аль Шамси; министр промышленности и передовых технологий, специальный посланник министра иностранных дел ОАЭ в Германии доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер; государственный министр по вопросам обороны Мохамед бин Мубарак Аль Мазруи; государственный министр Лана Заки Нусейбе и государственный министр Нура Аль Кааби. Со стороны Германии документами обменялись профильные министры и официальные лица.