Президент ОАЭ и канцлер Германии присутствовали при запуске Стратегического диалога, объявлении о намерении создать инвестиционный совет и подписании соглашений

БЕРЛИН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и канцлер Германии Фридрих Мерц присутствовали при объявлении ряда соглашений, меморандумов о взаимопонимании и писем о намерениях, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в ряде приоритетных областей.

Объявление состоялось в рамках государственного визита Его Высочества в Германию.

Документы направлены на укрепление долгосрочного партнерства между ОАЭ и Германией и расширение сотрудничества в рамках стратегического партнерства, в частности в сферах экономического развития, передовых технологий и энергетики.

В число объявленных соглашений, меморандумов и писем о намерениях вошли:

1. Совместная декларация о намерении создать Инвестиционный совет ОАЭ и Германии.

2. Декларация о запуске Стратегического диалога.

3. Меморандум о договоренностях в сфере воздушного транспорта и правах национальных авиаперевозчиков ОАЭ на выполнение рейсов в аэропорт Берлина.

4. Договоренность о сотрудничестве в разработке международной инициативы по упрощению пассажирских процедур.

5. Письмо о намерениях относительно изучения возможных рамок сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

6. Совместная декларация о намерении продолжить расширение сотрудничества в сфере энергетики.

7. Совместная декларация о намерении инвестировать в центры обработки данных в Германии.

8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе со всеми формами преступности.

9. Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

10. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

11. Проект письма о намерениях по налаживанию сотрудничества в области хранения данных и информационных систем.

12. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры.

От имени ОАЭ документами обменялись председатель Федерального управления по вопросам идентификации, гражданства, таможни и безопасности портов Али бин Хаммад Аль Шамси; министр промышленности и передовых технологий, специальный посланник министра иностранных дел ОАЭ в Германии доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер; государственный министр по вопросам обороны Мохамед бин Мубарак Аль Мазруи; государственный министр Лана Заки Нусейбе и государственный министр Нура Аль Кааби. Со стороны Германии документами обменялись профильные министры и официальные лица.