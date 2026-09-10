ОАЭ подтвердили приверженность развитию отношений со всеми странами на благо народов

АБУ-ДАБИ, 10 сентября 2026 года (WAM) -- В связи с решением братской Алжирской Народной Демократической Республики разорвать отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в Абу-Даби подтвердили, что высоко ценят отношения со всеми государствами и неизменно стремятся развивать и укреплять их в интересах обеих сторон, способствуя взаимопониманию, сотрудничеству и процветанию.

ОАЭ выразили надежду, что это решение будет временным, что позволит сохранить братские связи между народами двух стран.

Министерство иностранных дел также подчеркнуло уважение ОАЭ к братскому народу Алжира и высокую ценность отношений между народами двух стран, особо отметив алжирскую общину, проживающую в ОАЭ, а также граждан Алжира, посещающих страну. В ведомстве подтвердили намерение сохранять и укреплять эти отношения и общие интересы.