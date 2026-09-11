Цены на золото приблизились к недельному минимуму

ЛОНДОН, 11 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в пятницу оставались вблизи минимального уровня за неделю.

К 00:20 по Гринвичу золото на спотовом рынке торговалось примерно по 4 318,88 доллара за унцию, ранее опустившись до минимума со 2 сентября.

В четверг золото подешевело примерно на 2%. Декабрьские фьючерсы на золото в США снизились на 1,1% до 4 359,50 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подешевело на 0,1% до 63,48 доллара за унцию. Цена платины практически не изменилась и составила 1 777,42 доллара за унцию, тогда как палладий подешевел на 0,2% до 1 279,25 доллара за унцию.