Наследный принц Абу-Даби встретился с президентом Ирана на полях саммита БРИКС в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели.

В ходе встречи стороны обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность поддержки усилий по снижению напряженности, деэскалации и укреплению стабильности в регионе, а также содействия миру и развитию в интересах народов региона.