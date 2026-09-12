ОАЭ решительно осудили атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии с применением беспилотников из Ирака

АБУ-ДАБИ, 12 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаки на нефтепровод «Восток-Запад» в Эр-Рияде и Медине в Королевстве Саудовская Аравия с применением нескольких беспилотников, запущенных с территории Ирака. В результате атак несколько человек получили ранения.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти враждебные атаки являются грубым нарушением суверенитета Саудовской Аравии и создают угрозу ее безопасности и стабильности.

МИД также подтвердил солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержку всех мер, направленных на защиту ее безопасности и стабильности.