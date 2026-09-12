Наследный принц Абу-Даби встретился с президентом Казахстана на полях саммита БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели.

Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян передал Касым-Жомарту Токаеву приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, а также пожелания дальнейшего прогресса и процветания Казахстану и его народу.

Президент Казахстана, в свою очередь, передал приветствия президенту ОАЭ и пожелал стране дальнейшего развития и процветания.

В ходе встречи стороны обсудили прочные отношения между ОАЭ и Казахстаном и подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению двустороннего партнерства и расширению сотрудничества в различных сферах в интересах обеих стран, их дальнейшего процветания и благополучия их народов.