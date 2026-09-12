Наследный принц Абу-Даби встретился с президентом РФ на полях саммита БРИКС в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели. Стороны обсудили прочные стратегические отношения между ОАЭ и Россией.

В начале встречи наследный принц Абу-Даби передал Владимиру Путину приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, а также пожелания крепкого здоровья и благополучия и дальнейшего прогресса и процветания России и ее народу.

В свою очередь Владимир Путин передал искренние приветствия президенту ОАЭ Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну, а также пожелания дальнейших успехов ОАЭ и благополучия их народу.

Стороны обсудили двусторонние отношения и пути их дальнейшего укрепления в интересах ОАЭ и России и в соответствии с устремлениями народов двух стран.

Участники встречи также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов и подчеркнули важность продолжения координации по итогам саммита БРИКС, чтобы воплотить его рекомендации в конкретные инициативы на благо всех сторон.