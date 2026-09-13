Под патронажем президента ОАЭ открылась 35-я Международная книжная ярмарка в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 13 сентября 2026 года (WAM) -- Под патронажем президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби открылась 35-я Международная книжная ярмарка в Абу-Даби (ADIBF 2026).

Ярмарка организована Центром арабского языка Абу-Даби, входящим в Департамент культуры и туризма Абу-Даби, и продлится шесть дней с 13 по 18 сентября.

В программе ярмарки более 1,5 тыс. культурных и образовательных мероприятий. Она объединит читателей, представителей творческого сообщества и интеллектуалов, а также откроет для посетителей новые возможности для знакомства с миром знаний и творчества.

Почетным гостем ярмарки 2026 года выбрана культура Балкан при участии Республики Северная Македония. Так ярмарка знакомит с регионом, отличающимся богатым историческим и культурным многообразием, где встречаются Восток и Запад.

Главной персоной ярмарки в этом году выбран известный лингвист Аль-Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди, а «Дон Кихот» испанского писателя Мигеля де Сервантеса объявлен «Книгой мира», что подчеркивает роль ярмарки как моста между культурами.

Любителей чтения также ждут популярные программы ярмарки, в том числе «Поэтические вечера», «Подкаст из Абу-Даби» и «Следующая глава», а также вокальные и музыкальные номера и специальные площадки, посвященные выдающимся артистам, включая Абдель Халима Хафеза.

Тема ярмарки этого года «Переверни страницу, открой мир» подчеркивает роль Абу-Даби в развитии культуры, литературы и арабского языка как средств укрепления взаимопонимания и связей между народами и цивилизациями. Особое значение программе придает то, что 2026 год объявлен в ОАЭ «Годом семьи». Разнообразная программа ярмарки ставит семью в центр культурной жизни и предлагает представителям разных поколений специальные пространства для знакомства со знаниями и творчеством, книгами, арабским языком и арабским наследием, способствуя формированию устойчивой связи между домом и книгой.

Международная книжная ярмарка в Абу-Даби, которая в этом году проходит в 35-й раз, укрепляет свои позиции в качестве одной из ведущих мировых культурных площадок и способствует развитию издательского дела, а также культурных и креативных индустрий. Это отражает видение ОАЭ и Абу-Даби, согласно которому культура и знания должны стать одной из опор устойчивого развития, способствовать укреплению креативной экономики и мягкой силы, а также служить основой для развития знаний, осмысления будущего и культурного диалога между народами. Тем самым Абу-Даби подтверждает свой статус мировой столицы культуры и одного из ведущих центров развития знаний и формирования будущего.