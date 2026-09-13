Аль Зейуди: товарооборот ОАЭ со странами БРИКС вырос на 28,5%

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября 2026 года (WAM) -- Министр внешней торговли ОАЭ доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди заявил, что участие делегации ОАЭ во главе с наследным принцем Абу-Даби Его Высочеством шейхом Халедом бин Мохамедом бин Заедом Аль Нахайяном в 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели имеет важное стратегическое значение и свидетельствует об активной роли страны на одной из ключевых мировых экономических и стратегических площадок.

Аль Зейуди отметил, что участие ОАЭ в саммите подтверждает приверженность страны укреплению международного сотрудничества и поддержке усилий в области развития и мира.

По его словам, объем ненефтяной торговли между ОАЭ и странами БРИКС в прошлом году превысил 312 млрд долларов, составив более 30% общего объема ненефтяной торговли страны. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 28,5%.

Аль Зейуди высоко оценил успешную организацию и проведение саммита Индией, а также принятие Нью-Делийской декларации БРИКС, отражающей приоритеты объединения и его амбициозное видение будущего.

Он отметил, что повестка саммита охватывала широкий круг экономических, технологических, социальных, культурных и политических вопросов.

Министр также подчеркнул важность двусторонних переговоров и обсуждений на полях саммита. По его словам, рост торговых показателей свидетельствует о благоприятных перспективах дальнейшего экономического сотрудничества со странами БРИКС, которые располагают крупными рынками, молодым населением, быстрорастущими экономиками и развитой промышленной базой.

Аль Зейуди подчеркнул ключевую роль технологий и инноваций в экономиках стран БРИКС. По его словам, стремительное развитие технологических решений и деятельность крупных компаний открывают широкие возможности для обмена опытом и расширения двустороннего сотрудничества в перспективных отраслях.

Он также отметил стремление ОАЭ использовать результаты обсуждений на саммите для дальнейшего упрощения торговых процедур и расширения сети соглашений о свободной торговле и всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Он пояснил, что ОАЭ еще до вступления в БРИКС последовательно развивали такие партнерства в рамках стратегического курса на диверсификацию экономики и создание новых возможностей для выхода частного сектора страны на зарубежные рынки.

В завершение Аль Зейуди подчеркнул, что участие ОАЭ в саммите на высоком уровне отражает неизменный курс страны на поддержку многостороннего сотрудничества, укрепление диалога и международных партнерств, а также на выработку практических решений, способствующих устойчивому глобальному развитию и процветанию.