Президент ОАЭ встретил короля Иордании, прибывшего с братским визитом

АБУ-ДАБИ, 13 сентября 2026 года (WAM) -- Его Величество король Иорданского Хашимитского Королевства Абдулла II бин Аль Хусейн прибыл в Абу-Даби с братским визитом в ОАЭ.

По прибытии Его Величество встретил президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян.

Короля Иордании также встречали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян и ряд высокопоставленных должностных лиц.

Короля Иордании в ходе визита сопровождает делегация, в состав которой входят Его Королевское Высочество наследный принц Аль Хусейн бин Абдулла II, премьер-министр Джафар Хассан и ряд высокопоставленных должностных лиц.