Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 14 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Его Высочеством принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллой.

В ходе разговора стороны обсудили развитие ситуации в регионе и пути активизации продолжающихся усилий по обеспечению долгосрочной безопасности и стабильности.

Они также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.