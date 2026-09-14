Абдулла бин Заед и глава МИД Египта обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 14 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдель Аты обсудил развитие ситуации в регионе и пути активизации усилий по укреплению долгосрочной безопасности и стабильности.

Стороны также обсудили прочные братские отношения между ОАЭ и Египтом и пути расширения совместного сотрудничества в интересах двух стран.

Стороны также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями по ним.