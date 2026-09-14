Абдулла бин Заед и глава МИД Египта обсудили ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 14 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян обсудил по телефону с министром иностранных дел, эмиграции и по делам египтян за рубежом Бадром Абдель Аты развитие событий в регионе и пути активизации усилий, направленных на укрепление региональной безопасности и стабильности.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили прочные братские отношения между ОАЭ и Египтом и пути расширения сотрудничества в интересах двух стран.