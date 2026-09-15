Абдулла бин Заед и катарский коллега обсудили региональные события по телефону

АБУ-ДАБИ, 14 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян обсудил по телефону с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдельрахманом бин Джассимом Аль Тани развитие ситуации в регионе и усилия по укреплению безопасности и стабильности.

Стороны также обсудили прочные братские отношения между ОАЭ и Катаром и пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в интересах двух стран и благополучия их народов.