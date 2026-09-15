Нефть подорожала более чем на 1%

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть во вторник выросли более чем на 1% на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками.

К 00:26 по Гринвичу стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,24 доллара, или 1,18%, до 106,93 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов рост составлял 1%.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,29 доллара, или 1,24%, до 102,65 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на 1,3%.