Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Коста-Рики с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 15 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление президенту Республики Коста-Рика Лауре Фернандес Дельгадо по случаю Дня независимости ее страны.

Аналогичные поздравления президенту Коста-Рики направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.