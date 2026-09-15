АБУ-ДАБИ, 15 сентября 2026 года (WAM) -- Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Стороны обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных сферах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи они также рассмотрели последние события в регионе и обменялись мнениями по ним.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров.