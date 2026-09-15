ТПП Фуджейры приняла участие в Международном форуме экономического сотрудничества и подписала соглашение с Минским отделением БелТПП

МИНСК, 15 сентября 2026 года (WAM) -- Делегация Торгово-промышленной палаты Фуджейры приняла участие в V Международном форуме экономического сотрудничества, который прошел в Минске. Цель участия — расширение экономического сотрудничества и укрепление торговых и инвестиционных связей между деловыми кругами Фуджейры и Беларуси.

В состав делегации вошли заместитель председателя совета директоров палаты доктор Али Мохаммед Аль Мулла, члены совета директоров Марван Хамис Аль Шейх и Али Мохаммед Аль Кааби, а также генеральный директор палаты Султан Джемеи Аль Хиндасси.

На открытии форума Али Мохаммед Аль Мулла выступил от имени палаты. Он отметил важность укрепления экономического сотрудничества между ОАЭ и Беларусью и рассказал о ключевых преимуществах, которыми располагают ОАЭ в целом и эмират Фуджейра в частности.

Он также подчеркнул необходимость расширения экономического партнерства, увеличения объемов торговли и промышленного обмена, а также развития сотрудничества в различных сферах в интересах деловых кругов обеих сторон.

По словам Аль Муллы, развитие торговых связей и взаимные визиты экономических делегаций способствуют росту товарооборота и экономическому развитию. Он также заявил о готовности палаты к различным формам сотрудничества и координации с белорусской стороной.

В рамках форума Торгово-промышленная палата Фуджейры и Минское отделение БелТПП подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие экономических связей, обмен делегациями, проведение совместных мероприятий и содействие сотрудничеству между представителями частного сектора обеих сторон.

Соглашение предусматривает содействие развитию торговых и инвестиционных партнерств, поддержку малого и среднего бизнеса, обмен экономической информацией и опытом, а также продвижение инвестиционных возможностей и перспективных направлений в Фуджейре и Минске.

В рамках визита делегация палаты также посетила Белорусскую универсальную товарную биржу, где ознакомилась с ее деятельностью и доступными инвестиционными возможностями.

Делегация также обсудила перспективы расширения торговых связей с компаниями и организациями, работающими в Фуджейре, и провела ряд встреч с представителями белорусских компаний и промышленных предприятий.