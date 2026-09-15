ОАЭ по указанию президента выделят 8 млн долларов Чаду на преодоление продовольственного кризиса из-за Эль-Ниньо

АБУ-ДАБИ, 15 сентября 2026 года (WAM) -- По указанию президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Объединенные Арабские Эмираты через Агентство помощи выделили 8 млн долларов на поддержку Чада в преодолении последствий Эль-Ниньо. Это климатическое явление усугубило проблемы с продовольственной безопасностью в стране и повысило риск голода и недоедания.

Председатель Агентства помощи ОАЭ Тарек Ахмед Аль Амери отметил, что ОАЭ продолжают оказывать помощь странам и сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных кризисов, связанных с климатическими явлениями. Особое внимание, по его словам, уделяется поддержке наиболее уязвимых групп населения, страдающих от нехватки продовольствия, голода, недоедания и ухудшения условий жизни.

Он отметил, что экстремальные климатические явления, сопровождающиеся повышением температуры, изменением режима осадков и нехваткой воды, усугубляют гуманитарные кризисы и напрямую влияют на сельскохозяйственное производство, доступность продовольствия и источники средств к существованию. По его словам, решение этих проблем требует комплексного подхода, который сочетает оказание срочной гуманитарной помощи, борьбу с голодом и недоеданием, а также повышение устойчивости пострадавших сообществ и их способности к восстановлению.

Аль Амери добавил, что помощь Чаду будет направлена на укрепление продовольственной безопасности и поддержку наиболее пострадавших и уязвимых групп населения, прежде всего тех, кто в наибольшей степени подвержен риску голода и недоедания. Это позволит не только удовлетворить первоочередные потребности, но и повысить способность местных сообществ справляться с последствиями климатических кризисов в долгосрочной перспективе.

Агентство помощи ОАЭ продолжает оказывать поддержку странам, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных кризисов, связанных с климатическими явлениями. Его программы и инициативы направлены на борьбу с голодом и недоеданием, укрепление продовольственной безопасности, содействие раннему восстановлению и повышению устойчивости, а также на предоставление жизненно необходимой помощи и устойчивых решений для улучшения условий жизни наиболее уязвимых сообществ и групп населения.