ОАЭ решительно осудили атаки хуситов на гражданские объекты в Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 16 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаки хуситов с применением баллистических ракет и беспилотников на гражданские объекты в городах Хамис-Мушайт, Абха и Таиф в Королевстве Саудовская Аравия. В результате атак ранения получили десятки мирных жителей.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ отмечается, что эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Королевства Саудовская Аравия и представляют угрозу его безопасности и стабильности.

Министерство вновь подтвердило солидарность ОАЭ с Королевством Саудовская Аравия и поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности.