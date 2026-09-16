Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов сырой нефти в США

ПЕКИН, 16 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть снизились в среду в начале азиатских торгов после выхода данных о неожиданном росте запасов сырой нефти в США. Инвесторы также оценивают риски для поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 93 цента, или 0,86%, до 107,82 доллара за баррель к 00:28 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 97 центов, или 0,92%, до 104,86 доллара за баррель.

По итогам торгов во вторник обе марки подорожали более чем на 3 доллара и достигли максимальных уровней с 19 мая.