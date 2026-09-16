Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили генерал-губернатора Папуа — Новой Гвинеи с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 16 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание генерал-губернатору Папуа — Новой Гвинеи сэру Бобу Дадае по случаю Дня независимости страны.

Вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные послания генерал-губернатору Папуа — Новой Гвинеи сэру Бобу Дадае и премьер-министру страны Джеймсу Марапе.