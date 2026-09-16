В плавучий госпиталь ОАЭ в Эль-Арише поступили 11 пациентов из Газы в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

ЭЛЬ-АРИШ, 16 сентября 2026 года (WAM) -- В плавучий госпиталь ОАЭ в египетском городе Эль-Ариш поступили 11 пациентов и раненых из сектора Газа для получения медицинской помощи и лечения. Госпиталь продолжает работу в рамках операции «Благородный рыцарь 3», являющейся частью гуманитарных и медицинских усилий ОАЭ по поддержке палестинского народа и облегчению его страданий.

С учетом вновь поступивших общее число пациентов, принятых госпиталем после возобновления работы КПП «Рафах», достигло 115. После прибытия врачи и медсестры провели необходимые осмотры и обследования и определили план лечения для каждого пациента.

Плавучий госпиталь ОАЭ продолжает оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам и раненым из сектора Газа. Для этого задействованы квалифицированные медицинские специалисты и современное оборудование. Эта работа подтверждает неизменную приверженность ОАЭ поддержке палестинского народа и оказанию необходимой медицинской помощи пациентам из сектора Газа.