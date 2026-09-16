ЦБ ОАЭ повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов

АБУ-ДАБИ, 16 сентября 2026 года (WAM) -- Центральный банк ОАЭ (ЦБ ОАЭ) повысил базовую ставку по депозитам овернайт на 25 базисных пунктов с 3,65% до 3,9%. Решение вступает в силу в четверг, 17 сентября.

Решение принято после того, как Федеральная резервная система США повысила на 25 базисных пунктов ставку по резервным остаткам.

ЦБ ОАЭ также сохранил ставку по краткосрочным заимствованиям у регулятора на уровне, превышающем базовую ставку на 50 базисных пунктов.

Базовая ставка ЦБ ОАЭ привязана к ставке ФРС США по резервным остаткам, отражает общий курс денежно-кредитной политики и служит эффективной нижней границей процентных ставок на денежном рынке ОАЭ по операциям овернайт.