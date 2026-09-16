Абдулла бин Заед встретился с советником президента США по вопросам арабских стран и Африки

АБУ-ДАБИ, 16 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с советником президента США по вопросам арабских стран и Африки Массадом Булосом.

На встрече в Абу-Даби стороны обсудили стратегические отношения между ОАЭ и США, а также пути дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах в интересах обеих стран.

Стороны также рассмотрели партнерство ОАЭ и США в Африке и подтвердили общую приверженность укреплению безопасности и стабильности, а также содействию развитию стран континента.

Кроме того, шейх Абдулла бин Заед и Массад Булос обсудили последние события в регионе и ситуацию на Ближнем Востоке. Они подчеркнули важность объединения региональных и международных усилий для поддержания международного мира и безопасности, а также поддержки инициатив в области развития.

Во встрече принял участие государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян.