Группа ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи и власти Непала обсудили планы восстановления

КАТМАНДУ, 16 сентября 2026 года (WAM) -- Группа ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи провела переговоры с Национальным управлением Непала по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий в рамках подготовки к скорейшему запуску программы восстановления и реконструкции районов, пострадавших от наводнений, а также определения приоритетных проектов.

Встреча состоялась в штаб-квартире управления с участием его генерального директора Дхарама Раджа Упрети и руководителя группы ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Ахмеда Аль Мансури.

Стороны обсудили текущую гуманитарную ситуацию, потребности населения пострадавших районов и переход к этапу раннего восстановления. Речь идет о возобновлении жизненно важных услуг и восстановлении поврежденной инфраструктуры, чтобы жители пострадавших районов могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Дхарам Радж Упрети высоко оценил гуманитарные усилия ОАЭ, особо отметив оперативное реагирование и помощь, оказанную пострадавшим.

Встреча стала частью продолжающейся координации между группой ОАЭ и соответствующими ведомствами Непала. Стороны намерены определить приоритеты следующего этапа и наиболее срочные проекты с учетом ситуации и потребностей на местах, чтобы содействовать улучшению гуманитарной обстановки в стране.