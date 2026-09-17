Число пропавших без вести из-за наводнений в Непале выросло до 6 150 человек

КАТМАНДУ, 17 сентября 2026 года (WAM) -- Число пропавших без вести после наводнений, обрушившихся в конце августа на районы вдоль границы Непала с Китаем, выросло до 6 150 человек, что почти на тысячу больше, чем днем ранее, сообщило в среду Национальное управление Непала по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

По данным ведомства, после обновления и проверки информации число пропавших без вести увеличилось с 5 179 до 6 150 человек.

Также сообщается, что обнаружены тела 1 403 погибших, из них 105 опознаны.

Наводнения и оползни затронули районы на севере Непала, прежде всего Расуву у границы с Китаем, приведя к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям инфраструктуры.

Спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы и извлечение тел погибших, одновременно уточняя и проверяя данные о пропавших без вести, поступающие из пострадавших районов.