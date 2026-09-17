Золото подорожало более чем на 1% после падения до шестинедельного минимума

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 17 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг выросли более чем на 1% после того, как накануне опустились почти до шестинедельного минимума.

Спотовая цена золота к 01:49 по Гринвичу выросла на 1,1% до 4 310,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре при этом снизились примерно на 1% до 4 348,70 доллара за унцию.

Спотовая цена серебра выросла на 1,4% до 63,83 доллара за унцию, платина подорожала на 1,6% до 1 780,55 доллара, а палладий — на 2% до 1 295 долларов за унцию.