Президенты ОАЭ и Сенегала обсудили укрепление двусторонних отношений

АБУ-ДАБИ, 17 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом Республики Сенегал Бассиру Диомаем Фаем, находящимся с рабочим визитом в ОАЭ.

Глава государства приветствовал президента Сенегала и выразил надежду, что его визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в интересах их народов.

Стороны обсудили состояние и перспективы отношений между ОАЭ и Сенегалом, а также пути дальнейшего расширения сотрудничества, прежде всего в сферах инвестиций, экономики и развития.

На встрече также обсуждалась Конференция ООН по водным ресурсам 2026 года, которую ОАЭ и Сенегал совместно проведут в конце текущего года. Лидеры двух стран отметили общность подходов к вопросам водных ресурсов и связанным с ними приоритетам, подчеркнув их значение для развития обеих стран и международного сообщества в целом.

Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Президент ОАЭ подчеркнул стремление страны укреплять сотрудничество с государствами Африки, в том числе с Сенегалом. Он отметил, что такой подход отражает давний курс ОАЭ на формирование эффективных партнерств в сфере развития, способствующих прогрессу и процветанию.

Во встрече приняли участие вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян; представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; министр толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд шейхов, министров и официальных лиц.