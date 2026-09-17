Мансур бин Заед встретился с президентом Сенегала

АБУ-ДАБИ, 17 сентября 2026 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян встретился сегодня в Абу-Даби с президентом Республики Сенегал Бассиру Диомаем Фаем, находящимся с визитом в ОАЭ.

В ходе встречи стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества по ряду приоритетных направлений, прежде всего в сферах инвестиций и развития, а также пути расширения партнерства в интересах двух стран и их народов.

Шейх Мансур бин Заед и президент Сенегала также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.