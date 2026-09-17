Ученые СПбГУ проверили, насколько точно ИИ может составить психологический портрет человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября 2026 года (WAM) -- Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, партнера TV BRICS, вместе со специалистами Института искусственного интеллекта AIRI и Института психологии РАН проверили, насколько современные языковые модели способны прогнозировать психологические характеристики человека по обычному интервью. Об этом сообщается на сайте СПбГУ, передает TV BRICS.

В исследовании участвовали 645 человек. Каждый ответил на вопросы интервью и прошел психологические тесты, которые оценивали 38 показателей, включая черты личности, ценности, моральные и социальные установки, а также отношение к материальным благам.

Затем ученые передали материалы интервью пяти языковым моделям. Нейросети должны были спрогнозировать, как конкретный участник ответил бы на вопросы психологических тестов. После этого прогнозы сравнили с реальными ответами людей.

Исследователи выяснили, что ИИ лучше прогнозирует те психологические характеристики, которые заметнее проявляются в речи и самоописании. Например, относительно точно модели определяли экстраверсию.

ИИ в целом склонен видеть людей в более положительном свете: он завышал оценки доброты и честности и занижал показатели нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.

Нейросетям было сложнее определять тревожность, стремление к удовольствиям и представления человека о справедливости.

«В прикладном контексте такие технологии могут использоваться для персонализации обучения, психологической и мотивационной поддержки, организационных коммуникаций и взаимодействия человека с интеллектуальными системами. Отдельное перспективное направление – моделирование поведения не только отдельных людей, но и целых команд», – отметила научный сотрудник СПбГУ Анастасия Панфилова.

Работа продолжает научное направление СПбГУ, связанное с изучением возможностей больших языковых моделей в анализе человеческого поведения.