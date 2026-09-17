Лана Нусейбе встретилась с Георгием Борисенко

АБУ-ДАБИ, 17 сентября 2026 года (WAM) -- ОАЭ и Россия провели встречу на высоком уровне в Министерстве иностранных дел в Абу-Даби, в ходе которой обсудили текущие региональные и международные события.

Сопредседателями встречи выступили государственный министр ОАЭ Лана Нусейбе и заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.

Стороны обменялись мнениями о последних событиях в регионе и подчеркнули ключевую роль диалога и дипломатии.

В ходе переговоров также была отмечена важность посреднических усилий для содействия миру и стабильности. Стороны подтвердили важность соблюдения Устава ООН и международного права как основы для долгосрочного урегулирования конфликтов.

Встреча также стала подтверждением налаженного сотрудничества между ОАЭ и Россией в различных сферах.

Обе стороны подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации, активизации дипломатических усилий и продолжения диалога и политических контактов по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также дальнейшего сотрудничества в рамках ООН.