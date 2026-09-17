ОАЭ доставили в Непал 245 тонн гуманитарной помощи

КАТМАНДУ, 17 сентября 2026 года (WAM) -- Шестой самолет ОАЭ с гуманитарной помощью прибыл в четверг в Непал, доставив 25 тонн продовольственных наборов и одежды. Общий объем помощи, направленной по воздушному гуманитарному мосту ОАЭ для поддержки пострадавших от наводнений и оползней, достиг 245 тонн.

Самолет встретил посол ОАЭ в Непале Абдулла Саид Аль-Шамси.

Помощь направлена в рамках продолжающихся усилий ОАЭ по обеспечению пострадавших семей предметами первой необходимости и поддержке Непала в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Одновременно с прибытием самолета поисково-спасательная команда ОАЭ, завершившая свою миссию, должна покинуть Непал сегодня. В ходе миссии команда проводила поисковые работы, а также техническое обследование пострадавших районов и их обследование с воздуха. Во взаимодействии с властями Непала команда также помогла обнаружить 18 человек, числившихся пропавшими без вести.

Поисково-спасательную команду перед отъездом проводил посол ОАЭ в Непале Абдулла Аль-Шамси.

Руководитель операций ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Хамуд Аль Афари заявил, что прибытие шестого самолета подтверждает приверженность ОАЭ дальнейшей поддержке народа Непала и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

По его словам, поисково-спасательная команда завершила свою миссию и покинет Непал сегодня, в то время как гуманитарная команда ОАЭ останется в стране, чтобы продолжить оказание помощи и реализацию программы раннего восстановления в координации с соответствующими властями Непала.

Аль Афари отметил, что следующий этап будет сосредоточен на реализации программы раннего восстановления, которая предусматривает участие в строительстве мостов, предоставление жилья перемещенным семьям, а также содействие восстановлению жизненно важных услуг и источников средств к существованию.

Эти меры призваны содействовать возвращению к нормальной жизни в пострадавших районах. Работа будет проводиться в координации с соответствующими властями Непала с учетом приоритетов и потребностей на местах.

Проводимые операции отражают последовательный подход ОАЭ к поддержке сообществ, пострадавших от стихийных бедствий, как на этапе экстренного реагирования, так и в период последующего восстановления.