СИНГАПУР, 18 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть снизились примерно на 1%, продолжив падение третью торговую сессию подряд. При этом в ходе утренних торгов в Азии они оставались выше 100 долларов за баррель.

К 00:20 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,01 доллара, или 1%, до 103,77 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,03 доллара, или 1%, до 100,88 доллара за баррель.

По итогам торгов в четверг оба эталонных сорта нефти также подешевели примерно на 1%.