Путин спрогнозировал дефицит бюджета в 2% при консервативной оценке цены нефти

МОСКВА, 18 сентября 2026 года (WAM) -- Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне примерно 2% при очень консервативной оценке цены на нефть. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая совещание по экономике, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что приоритеты при формировании федерального бюджета на предстоящий год - это выполнение соцобязательств государства, обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности.

"Также важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития. Сегодня обсудим некоторые вопросы, решения, подходы в этой части", - добавил он.

Путин отметил, что инфляция в России постепенно снижается, по данным на 14 сентября, она составила 6,2%, что ниже уровня 2025 года.

"Да и по итогам первого квартала 2025 года, напомню, инфляция была двузначной - 10,3%", - уточнил президент.