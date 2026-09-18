Руководство ОАЭ поздравило президента Чили с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 18 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Чили Хосе Антонио Касту по случаю Дня независимости страны.

Аналогичные поздравительные послания президенту Чили направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.