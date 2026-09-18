Президент ОАЭ наградил посла Святого Престола орденом Заеда II первой степени

АБУ-ДАБИ, 18 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян наградил архиепископа Кристофа З. Эль-Кассиса, посла Святого Престола, орденом Заеда II первой степени в связи с завершением срока его полномочий в ОАЭ.

Государственный министр Халифа Шахин Аль-Марар вручил орден Эль-Кассису в ходе встречи в представительстве Министерства иностранных дел в Дубае. Аль-Марар высоко оценил вклад Эль-Кассиса в укрепление культуры толерантности и ценностей человеческого братства.

В свою очередь, Эль-Кассис выразил искреннюю признательность президенту ОАЭ Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну и высоко оценил вклад ОАЭ в укрепление ценностей толерантности, мирного сосуществования и взаимного уважения.