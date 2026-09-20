ОАЭ продолжают гуманитарные усилия и направляют помощь Колумбии

АБУ-ДАБИ, 20 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты и Республика Колумбия объявили 20 сентября 2026 года о прибытии в страну гуманитарной помощи, предоставленной ОАЭ в связи с землетрясением, произошедшим 10 августа 2026 года. Эта поставка осуществляется в рамках экстренной гуманитарной помощи на сумму 10 млн долларов, о выделении которой президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян объявил в первые дни после стихийного бедствия.

В груз вошли продукты питания, средства гигиены и чистящие средства, отобранные с учетом потребностей пострадавших, которые определили колумбийские власти. Все товары были приобретены ОАЭ в Парагвае.

Председатель Агентства помощи ОАЭ доктор Тарик Аль Амери заявил, что прибытие этой партии стало важным этапом в предоставлении ОАЭ гуманитарной помощи Колумбии на сумму 10 млн долларов.

Он вновь подтвердил солидарность ОАЭ с правительством и народом Колумбии в период восстановления после стихийного бедствия и подчеркнул, что страна продолжит оказывать поддержку по мере перехода от экстренной помощи к восстановительным работам и реконструкции.

Аль Амери добавил, что ОАЭ продолжат координировать свои действия с колумбийскими властями, чтобы помощь поступала в первую очередь тем, кто в ней больше всего нуждается.

Со своей стороны, министр иностранных дел Колумбии Омар Була заявил: «Прибытие этой гуманитарной помощи является наглядным свидетельством прочной дружбы и тесного сотрудничества между Колумбией и Объединенными Арабскими Эмиратами. От имени правительства Колумбии мы выражаем искреннюю благодарность за проявленную солидарность с населением, пострадавшим от землетрясения».

Правительства двух стран отметили, что эта поставка стала очередным шагом в выполнении обязательства по оказанию помощи, объявленного после землетрясения. Она также показывает, что сочетание выделенных на гуманитарную помощь средств с производственными и логистическими возможностями стран региона позволяет быстрее и эффективнее доставлять помощь пострадавшим.