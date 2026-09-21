Наследный принц Рас-эль-Хаймы встретился с генеральным директором и председателем «Группы УКМ»

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 20 сентября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Мохаммед бин Сауд бин Сакр Аль Касими принял генерального директора и председателя «Группы УКМ» Никиту Мазепина в меджлисе Над Аль Хабби.

В ходе встречи стороны обсудили инвестиционные возможности в ряде представляющих взаимный интерес отраслей, а также ключевые тенденции мировой экономики.

Стороны также рассмотрели роль современных технологий и цифровых инноваций в стимулировании экономического роста, повышении эффективности ключевых отраслей и их способности адаптироваться к стремительным изменениям на местных и мировых рынках.