Цены на нефть растут, Brent превысила 104 доллара за баррель

СИНГАПУР, 21 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в понедельник повысились. Фьючерсы на нефть марки Brent к 22:02 по Гринвичу выросли на 81 цент, или 0,78%, до 104,68 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 76 центов, или 0,76%, до 101,06 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются выше 100 долларов за баррель на фоне опасений по поводу мировых поставок. Давление на рынок также оказывают недавние перебои в работе ключевых объектов энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке и осложнения на основных морских торговых маршрутах.