Руководство ОАЭ поздравило генерал-губернатора Белиза с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 21 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление генерал-губернатору Белиза Фройле Цалам по случаю Дня независимости страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравления генерал-губернатору Белиза Фройле Цалам и премьер-министру Джону Брисеньо.