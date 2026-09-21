Абдулла бин Заед возглавит делегацию ОАЭ на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян возглавит делегацию Объединенных Арабских Эмиратов на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября 2026 года.

В рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН делегация ОАЭ проведет встречи с представителями государств-членов ООН, руководством Организации и международными партнерами. Стороны обсудят пути решения глобальных проблем, укрепления международного мира и безопасности, а также повышения эффективности многосторонней системы.

На фоне почти семи месяцев регионального конфликта участие ОАЭ в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отражает неизменную приверженность страны эффективной дипломатии, следованию своим принципам и поддержанию открытых каналов связи.

На фоне усиления геополитической напряженности и сохраняющихся региональных вызовов ОАЭ продолжают подтверждать свою роль надежного партнера в обеспечении безопасности и стабильности. Страна последовательно выступает за диалог и деэскалацию и сохраняет стратегическую автономию: способность поддерживать экономический рост, обеспечивать безопасность населения и принимать решения исходя из национальных интересов.

На фоне стремления международного сообщества восстановить доверие к системе многостороннего сотрудничества ОАЭ намерены вновь подтвердить в Нью-Йорке свой последовательный курс на содействие миру посредством постоянных дипломатических усилий, активной гуманитарной деятельности и диалога, который страна считает единственным путем к долгосрочной стабильности.

Приоритеты ОАЭ на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сосредоточены на трех стратегических направлениях: содействии урегулированию конфликтов, укреплении глобальной стабильности и продвижении ценностей терпимости и мирного сосуществования; поддержке реформ ООН для повышения эффективности ее работы, в том числе с помощью ответственного использования искусственного интеллекта; а также продвижении мер в области климата и устойчивых решений в сфере водных ресурсов.

В этой связи заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян подтвердил поддержку ОАЭ инициативы «ООН-80», а также совместных усилий по повышению эффективности и оперативности работы Организации, чтобы она могла в полной мере выполнять возложенные на нее основные задачи.

Его Высочество заявил: «В то время, когда наш регион и весь мир сталкиваются с беспрецедентными угрозами миру, безопасности и стабильности, ОАЭ считают, что диалог, уважение международного права и эффективное многостороннее сотрудничество важны как никогда. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН дает возможность укрепить доверие к роли международного права в системе ООН, отстаивать принципы Устава Организации и продвигать практические решения, способствующие миру, безопасности и устойчивому развитию».

В рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН делегация ОАЭ примет участие в ряде встреч и двусторонних переговоров, посвященных приоритетам страны в сфере международного мира и безопасности, реформирования ООН, регулирования искусственного интеллекта, борьбы с изменением климата и устойчивого развития, а также подготовке к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Она пройдет в Абу-Даби с 8 по 10 декабря при совместном председательстве ОАЭ и Республики Сенегал.

Постоянный представитель ОАЭ при ООН Мохамед Абушахаб заявил: «81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в важный для многостороннего сотрудничества момент. Последние события вновь показали необходимость активизации дипломатических усилий, диалога и совместных действий. ОАЭ примут участие в сессии, продвигая подход, основанный на практических решениях, которые способствуют укреплению диалога, мира и стабильности».

Он добавил: «На фоне растущих вызовов и разногласий в многосторонней системе нам нужна ООН, способная эффективнее реагировать на возникающие проблемы. ОАЭ продолжат работать с партнерами, чтобы подкреплять диалог конкретными действиями: содействовать урегулированию конфликтов, укреплять систему ООН, ответственно использовать возможности искусственного интеллекта, а также продвигать меры в области климата и водной безопасности».

Участие ОАЭ в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН основано на твердом убеждении, что решение глобальных проблем является общей ответственностью, а долгосрочная стабильность зависит от эффективного многостороннего сотрудничества, основанного на четких, согласованных всеми правилах и общей готовности действовать.

В состав делегации ОАЭ на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вошли дипломатический советник президента ОАЭ доктор Анвар Гаргаш, министр по делам Федерального национального совета Абдулрахман бин Мохамед Аль Овейс, государственный министр по международному сотрудничеству Рим Аль Хашими, министр промышленности и передовых технологий и специальный посланник ОАЭ по вопросам изменения климата доктор Султан Аль Джабер, министр внешней торговли доктор Тани Аль Зейуди, министр здравоохранения и профилактики Ахмед Али Аль Сайег, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды доктор Амна Аль Дахак, государственный министр по вопросам искусственного интеллекта Омар Аль Олама, государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, государственный министр Халифа Шахин Аль Марар, государственный министр Лана Нуссейбе и государственный министр Саид Аль Хаджери.