АБУ-ДАБИ, 21 сентября 2026 года (WAM) -- Администрация президента ОАЭ скорбит в связи с кончиной шейха Ахмеда бин Рашида Аль Мактума, который ушел из жизни сегодня.

В заявлении Администрация президента выразила искренние соболезнования вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и правителю Дубая Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму и семье Аль Мактум. В заявлении также содержится молитва к Всевышнему Аллаху о даровании усопшему безграничной милости и прощения, а его семье — терпения и утешения.