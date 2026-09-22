Сборная ОАЭ по парусному спорту возглавила Арабский чемпионат в классе «Оптимист»

ДЖИДДА, 22 сентября 2026 года (WAM) -- Сборная ОАЭ по парусному спорту заняла первое место в общем зачете Арабского чемпионата 2026 года в классе «Оптимист», который прошел в Центре парусного спорта Джидды на побережье Южного Обхура в Саудовской Аравии. Соревнования завершились в понедельник. В них приняли участие 51 яхтсмен из 13 арабских стран.

Сборная ОАЭ завоевала три золотые и две серебряные медали.

Президент Федерации парусного и гребного спорта ОАЭ шейх Ахмед бин Хамдан бин Мохаммед Аль Нахайян поздравил спортсменов сборной, а также тренерский и административный персонал с успешным выступлением. Он также отметил поддержку Министерства спорта и Комитета ОАЭ по поддержке спортивных талантов, направленную на развитие спортсменов и повышение уровня их подготовки.