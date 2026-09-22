Золото и другие драгоценные металлы дорожают

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 22 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на золото во вторник немного выросли на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, однако ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ограничили рост.

Спотовая цена золота увеличилась на 0,3% до 4 357,31 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото в США также подорожали на 0,3% до 4 395 долларов за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подорожало на 0,7% до 66,48 доллара за унцию, платина — на 0,8% до 1 811,28 доллара, палладий — на 0,7% до 1 309,78 доллара за унцию.