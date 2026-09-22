Два человека погибли, четверо пропали без вести из-за тайфуна «Дуцзюань» в Японии

ТОКИО, 22 сентября 2026 года (WAM) -- В Японии в результате тайфуна «Дуцзюань», 25-го в этом сезоне, погибли два человека, еще четверо числятся пропавшими без вести. Тайфун принес в районы вокруг Токио проливные дожди, наводнения и оползни.

Наибольший ущерб стихия нанесла префектурам Тиба и Канагава, где были повреждены десятки домов и затоплены дороги. На некоторое время нарушилось железнодорожное сообщение, также были отменены или задержаны внутренние авиарейсы.

В пострадавших районах власти рекомендовали эвакуацию населения. Сильные дожди привели к оползням и перебоям с электроснабжением.

Пройдя вдоль части восточного побережья Японии, «Дуцзюань» затем сместился на северо-восток над морем.