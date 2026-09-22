Абдулла бин Заед встретился с главами МИД и высокопоставленными официальными лицами на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел в Нью-Йорке отдельные встречи с рядом глав внешнеполитических ведомств, участвующих в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед встретился с министром иностранных дел братской Республики Корея Чо Хеном, министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром, министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, государственным министром иностранных дел Палау Густавом Айтаро, министром иностранных дел и по делам религий Коста-Рики Мануэлем Товаром Риверой, первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и диаспоры Косово Глауком Конюфцей, министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой, министром иностранных дел Чили Франсиско Пересом Маккенной, министром иностранных дел Боливии Эктором Франсиско Уанкой Гутьерресом и государственным министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

В ходе встреч обсуждались пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и партнерства в ряде сфер, включая экономику, торговлю, инвестиции, культуру, образование и здравоохранение, а также передовые технологии, искусственный интеллект, продовольственную безопасность, возобновляемую энергетику и борьбу с изменением климата.

Стороны также рассмотрели ряд тем и вопросов повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, связанных с укреплением многостороннего сотрудничества, поддержкой усилий по обеспечению международного мира и безопасности, а также расширением международного взаимодействия в решении глобальных проблем.

В ходе встреч шейх Абдулла бин Заед подчеркнул приверженность ОАЭ развитию конструктивных и плодотворных партнерских отношений с дружественными странами, основанных на доверии, взаимном уважении и общих интересах и способствующих устойчивому развитию, экономическому процветанию, безопасности, стабильности и миру.

В ходе встреч также обсуждалась подготовка к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет с 8 по 10 декабря под совместным председательством ОАЭ и Сенегала.

Шейх Абдулла бин Заед и главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по региональным и международным событиям, актуальным вопросам и темам, представляющим взаимный интерес.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед также встретился с сенатором США Джин Шахин. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес и связанные со стратегическими отношениями ОАЭ и США, а также текущие региональные и международные события и ситуацию в регионе.

Во встречах приняли участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, министр промышленности и передовых технологий, специальный посланник ОАЭ по вопросам изменения климата д-р Султан бин Ахмед Аль Джабер, государственный министр Лана Нуссейбе, государственный министр Саид Аль Хаджери, посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба, помощник министра иностранных дел по вопросам передовой науки и технологий Омран Шараф, глава Совета ОАЭ по кибербезопасности д-р Мохамед Аль Кувейти и постоянный представитель ОАЭ при ООН посол Мохамед Абушахаб.