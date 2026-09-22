Лидеры ОАЭ поздравили президента Мали с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 22 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление генералу армии Ассими Гоите, президенту переходного периода и главе Республики Мали, по случаю Дня независимости страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили аналогичные поздравления генералу армии Ассими Гоите, президенту переходного периода и главе Республики Мали, а также премьер-министру генерал-майору Абдулаю Майге.